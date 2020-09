Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,16 EUR +3,61% (25.09.2020, 16:20)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

10,15 EUR +4,94% (25.09.2020, 16:07)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

915,80 GBp +4,21% (25.09.2020, 16:10)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (25.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Die Kreuzfahrt-Branche und damit Carnival sei arg gebeutelt. Die (mittelfristige) Hoffnung ruhe auf einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Doch ganz kurzfristig rücke die "No-Sail-Order" der US-Gesundheitsbehörde in den Fokus. Das Kreuzfahrt-Verbot laufe nämlich demnächst aus. Barclays sei durchaus optimistisch, dass es in keine weitere Verlängerung gehe. Die britische Großbank stufe den ganzen Sektor und damit Carnival auf "übergewichten" hoch.Die Carnival-Tochter Costa Cruises habe heute mitgeteilt, dass sie ihr Programm zur schrittweisen Wiedereinführung von Kreuzfahrten fortsetzen werde. Nach der Vorstellung der Kreuzfahrten für die Wintersaison 2020/21 habe das italienische Unternehmen seine Reiserouten für den Rest des Jahres 2021 neu gestaltet. Dabei stehe die weiter verbesserte Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln im Vordergrund.Die optimistische Analysten-Stimme aus England dürfte - zumindest kurzfristig - der Carnival-Aktie guttun. Eine Aufhebung der No-Sail-Order würde dem Kreuzfahrtanbieter weiteren Rückenwind verleihen. Dennoch: Nachdem die Empfehlung des AKTIONÄR jüngst den Stopp-Kurs gerissen habe, sei die Aktie verkauft worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: