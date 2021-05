Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival habe den Neustart erneut verschieben müssen und fast alle Kreuzfahrten ab US-Häfen bis Ende Juli abgesagt. Lediglich für drei Luxus-Dampfer bestehe noch die Chance auf einen vorherigen Re-Start. Grund seien die Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die Aktie des weltgrößten Kreuzfahrtanbieters verliere vorbörslich (USA).Eigentlich sollte es im Juli im großen Stil wieder losgehen. Doch die Auflagen der CDC seien offenbar schwer zu erfüllen und würden zudem längere Vorbereitungszeiten erfordern."Wir führen weiterhin konstruktive Gespräche mit der CDC, haben aber noch viele Fragen, die unbeantwortet bleiben", habe das Unternehmen die Präsidentin von Carnival Cruise Line, Christine Duffy, zitiert. "Wir arbeiten fleißig daran, den Kreuzfahrt-Betrieb in den USA wieder aufzunehmen und die CDC-Richtlinien zu erfüllen", so Duffy weiter.Carnival versuche, dass zumindest drei Schiffe der Flotte im Juli wieder starten könnten. Konkret handle es sich dabei um die Carnival Vista und Carnival Breeze, die von Galveston (Texas) abfahren würden, und die Carnival Horizon, die von Miami aus in See stechen solle.Auch wenn sich der US-Neustart nochmal (etwas) verzögere, sollte die gut verlaufende Impf-Kampagne in den USA die Voraussetzungen für ein größeres Comeback im Laufe des Sommer schaffen. "Der Aktionär" sei dafür jedenfalls optimistisch.Investierte Anleger bleiben deshalb weiterhin an Bord, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link