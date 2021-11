Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

18,42 EUR +3,60% (01.11.2021, 20:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,288 GBP +4,00% (01.11.2021, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).(01.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Mit den jüngsten - zumindest auf den zweiten Blick - positiven Zahlen habe Royal Caribbean für neue Branchen-Fantasie gesorgt. Bereits Carnival habe mit seinem positiven Cashflow im Rahmen der jüngsten Q3-Bilanz die Comeback-Spekulationen genährt. Und die Hoffnungen würden angesichts positiver Corona-News nun auf einer Vielzahl postpandemischen Nachholreisen ruhen. Die US-Kreuzfahrt-Aktien würden profitieren.Die Aussichten hätten sich für die Branche durchaus aufgehellt: Die Corona-Zahlen seien seit Mitte August per Saldo zurückgegangen, die Impfraten würden steigen und die Sparer würden von der guten Börsenentwicklung profitieren. Gute Voraussetzungen also für ein stark anziehendes Geschäft. Die aktuellen 2022er-Buchungen der großen US-Player jedenfalls lägen im historischen Vergleich schon mal im oberen Bereich - und zu höheren Preisen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Einige Reiseveranstalter würden daher bereits langfristig und in ganz großen Dimensionen denken.Die Aktien der drei großen US-Kreuzfahrt-Unternehmen (Carnival, Royal Caribean und Norwegian Cruise) könnten am Montag jeweils zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: