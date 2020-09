Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,30 EUR -0,20% (14.09.2020, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

12,215 EUR -1,09% (14.09.2020, 16:04)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.114,2449 GBp +0,25% (14.09.2020, 16:22)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (14.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Die Carnival-Aktie hinke nach wie vor der allgemeinen Börsen-Entwicklung hinterher. Doch hätten sich die Aussichten für die Branche zuletzt wieder aufgehellt. Ein Corona-Schnelltest von Abbott, Impfstoff-Hoffnungen - auch durch Donald Trump geschürt, und gute Buchungszahlen für 2021 würden den Anlegern neuen Mut machen. Die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieters habe durchaus spekulatives Potenzial.Mit den Schiffen von Carnival-Tochter Costa Cruises seien jüngst die ersten Schiffe in See gestochen. Ab 1. November sollten die Schiffe der Schwester Aida Cruises folgen. Die ersten Kreuzfahrten würden mit angepasster Passagierkapazität und verbesserten Gesundheitsprotokollen durchgeführt. Letztere sei in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden erstellt worden.Auch wenn Carnival mit diesen "ersten Fahrten" nicht in die Gewinnzone werde zurückkehren können: Es sei immerhin ein weiterer Schritt - zusätzlich zu den in diesem Jahr aufgenommenen Schulden von rund sieben Milliarden Dollar - zur Risikoeingrenzung und Liquiditäts- bzw. Überlebenssicherung.Der AKTIONÄR habe die Carnival-Aktie in seiner aktuellen Ausgabe empfohlen. Der Titel sei sicherlich in erster Linie eine Wette auf einen in absehbarer Zeit vorhandenen Impfstoff. Da Carnival mehr als die Hälfte seiner Umsätze in den USA mache, dürfte jede positive Corona-Nachricht aus den USA (weiterer) Treibstoff für die Aktie sein.Mutige Anleger steigen in die Carnival-Aktie ein und setzen unbedingt einen Stopp bei 9,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link