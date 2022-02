Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

20,035 EUR +1,47% (09.02.2022, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

22,95 USD +1,77% (09.02.2022, 17:12)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (09.02.2022/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) unter die Lupe.Die Reise- und Touristikbranche habe wirtschaftlich gesehen zu den größten Leidtragenden der Corona-Krise gehört, entsprechend massiv seien die Kursverluste ausgefallen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität treibe jetzt jedoch die Aktien an und Carnival über eine wichtige Hürde.Leinen los? Für die Kreuzfahrtbranche jedenfalls sehe die Zukunft nicht mehr ganz so düster aus wie noch im Spätherbst. Entsprechend würden die Kurse der Unternehmen ebenfalls wieder nach oben krabbeln, wenn auch begleitet von einer hohen Volatilität.Für risikofreudige Anleger seien die hohen Kursschwankungen natürlich ein Fest, doch bei Carnival könnten jetzt auch all jene zugreifen, die auf ein aussagefähiges Signal für den Einstieg gewartet hätten. Ein solches gebe es heute im Handel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: