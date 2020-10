Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (13.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Der gesamte Kreuzfahrt-Sektor stehe unter Druck und brauche dringend fresh money. So habe Carnival-Rivale Royal Caribbean (RC) heute bekannt gegeben, dass man eine Kapitalerhöhung in Höhe von 500 Mio. Dollar beabsichtige. Und eine Wandelanleihe in derselben Höhe solle obendrauf platziert werden - in Summe eine weitere Belastung für den ohnehin arg gebeutelten Kreuzfahrt-Sektor und damit auch für Carnival.Das öffentliche RC-Angebot zur Zeichnung von Stammaktien im Wert von 500 Mio. Dollar basiere auf dem Aktienschlusskurs vom Montag von 69,83 Dollar. Das entspreche etwa 7,16 Mio. Aktien oder etwa 3,3 Prozent der ausstehenden Aktien. Das Unternehmen habe den Zeichnern des Angebots Optionen zum Kauf zusätzlicher Aktien im Wert von 75 Mio. Dollar gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken.Zusätzlich begebe Royal Caribbean noch eine Wandelanleihe in Höhe von 500 Mio. Dollar, die bis 2023 laufe. Ein Teil des Nettoerlöses solle zur Rückzahlung einer in 2020 fälligen Anleihe verwendet werden. Die Royal Caribbean-Aktie sei bis Montag im bisherigen Jahresverlauf um 47,7 Prozent gefallen, während der S&P 500 in der Pluszone notiere.Anleger sollten deshalb bei den Luxus-Dampfern nicht an Bord gehen. Allenfalls sehr erfahrene und risikofreudige Trader, die auf einen kurzfristig zur Verfügung stehenden Impfstoff wetten wollen, können einen Zock riskieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link