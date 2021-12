Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wegen nachlassender Sorgen vor der Coronavirus-Variante Omikron würden die Anleger am Montag an den US-Börsen einen erneuten Paradigmenwechsel vollziehen. Sie hätten im größeren Stil umgeschichtet von Virus-Gewinnerbranchen wie etwa den Impfstoffwerten in jene Aktien, die in der Krise als besonders stark belastet gegolten hätten.Am Markt sei auf hoffnungsvollere Nachrichten aus Südafrika verwiesen worden, wonach die gesundheitlichen Auswirkungen der neu entdeckten Variante geringer als befürchtet sein sollten. Wie es Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect beschrieben habe, habe dies Anleger von der "New in die Old Economy" geführt.Massiv sei zum Beispiel das Interesse am Reisesektor gestiegen, wie deutliche Kursgewinne bei den großen US-Fluggesellschaften gezeigt hätten. "Fluggesellschaften heben ab, während die Omikron-Sorgen nachlassen", habe Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets eine Rally auch bei den Branchenwerten in Europa kommentiert. Er habe dabei auf Berichte verwiesen, dass die EU schon bald wieder eine Lockerung der Reisebeschränkungen in Erwägung ziehen könnte.Allen voran hätten im US-Handel die Aktien von American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines angezogen mit Kurssprüngen zwischen 8,0 und 9,4 Prozent. Außerdem hätten die Titel des Reisebuchungs-Portalbetreibers Booking Holdings um 7,3 Prozent angezogen. Die Titel der Hotelkette Marriott seien um 4,9 Prozent und jene der Kreuzfahrtanbieter Carnival sowie Royal Caribbean um bis zu neun Prozent gestiegen. Von der Airline-Rally sei auch der Flugzeugbauer Boeing mit einem Anstieg um 3,3 Prozent begünstigt worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link