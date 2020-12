Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,75 EUR +5,42% (28.12.2020, 17:21)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

15,71 EUR +5,33% (28.12.2020, 17:07)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

13,60 GBP +1,42% (24.12.2020, 13:38)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (28.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Bei Carnival-Tochter Aida sei es über die Feiertage zu IT-technischen Einschränkungen gekommen. Deshalb hätten zwei Silvester-Reisen nicht durchgeführt werden können. Konkret: Die Reederei Aida Cruises habe die geplanten Silvesterkreuzfahrten seiner Schiffe "AidaPerla" und "AidaMar" abgesagt. Die IT-Probleme hätten die Kommunikation mit den anreisenden Gästen behindert und seien Ursache der Reiseabsagen, der Schiffsbetrieb sei jedoch gesichert, habe ein Aida-Sprecher am Samstag auf Anfrage mitgeteilt. Den Gästen der abgesagten Reisen solle der Reisepreis erstattet werden und sie würden ein zusätzliches Kreuzfahrtguthaben erhalten.Die US-Mutter Carnival bereite sich hingegen darauf vor, passagierlose "simulierte Reisen" durchzuführen, um Zertifikate der US-Gesundheitsbehörde CDC zu verdienen. Diese Zertifikate seien formale Voraussetzung für den Re-Start. Carnival plane u.a. 18 Kurz-Kreuzfahrten von Kanada nach Alaska, die ab Mai 2021 stattfinden sollten.Der Kreuzfahrt-Sektor habe es nach wie schwer. Bei der Carnival-Aktie würden aber derzeit die Impfstoff-Hoffnungen überwiegen. Sie lägen dank der positiven Impfstoff-Entwicklungen auf einem (großen) Comeback im Laufe des kommenden Jahres. Investierte Anleger sollten unbedingt einen Stopp bei 11,50 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: