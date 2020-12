Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,97 EUR -1,22% (15.12.2020, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

14,77 EUR -4,52% (15.12.2020, 16:55)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.331,50 GBp -4,82% (15.12.2020, 16:56)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (15.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Für den angeschlagenen Kreuzfahrt-Sektor würden die Impfstoff-Perspektiven allmählich konkreter. Nachdem am Wochenende das erste Präparat von BioNTech/Pfizer grünes Licht erhalten habe, komme womöglich noch diese Woche ein Impfstoff von Moderna hinzu. Von den positiven News könnten immerhin die Aktien von Carnival und Royal Caribbean im frühen Handel profitieren. Der Moderna-Impfstoff müsse von der FDA noch zugelassen werden. Experten würden mit einer Entscheidung bis Ende der Woche rechnen.Für den Kreuzfahrt-Sektor seien das gute Nachrichten. Sie würden die Hoffnung der Reedereien untermauern, dass in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wieder prall gefüllte Luxusdampfer auf den Weltmeeren unterwegs seien.Die AKTIONÄR-Empfehlung Carnival sei eine spekulative Wette auf solch eine mittelfristige touristische Erholung. Investierte Anleger bleiben weiter an Bord und beachten den Stopp-Loss bei 11,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: