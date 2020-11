NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

17,795 USD +1,17% (19.11.2020, 17:24)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das britisch-US-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. (19.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) unter die Lupe.Auch die Kreuzfahrtbranche leide massiv unter der Corona-Krise. Dank der vor ein paar Monaten gesicherten Finanzierung sei bei Carnival zumindest die Pleitegefahr - vorerst - nicht so hoch. Die jüngsten Nachrichten bezüglich des Corona-Impfstoffs hätten zuletzt in die stark geprügelte Carnival-Aktie etwas Leben eingehaucht. Trader, die auf ein Comeback der Kreuzfahrtbranche setzen wollten, sollten bei der riskanten Carnival-Aktie nicht vergessen, einen Stoppkurs zu setzen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Carnival-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:15,008 EUR +1,16% (19.11.2020, 17:39)