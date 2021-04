Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Carnival sei in diesem Jahr bereits um mehr als 30 Prozent gestiegen. So hätten sich die Comeback-Aussichten dank der guten verlaufenden US-Impfkampagne deutlich aufhellt. Und auch die Analysten würden für den weltweit größten Kreuzfahrt-Anbieter zunehmend bullisher. Sowohl Credit Suisse als auch Argus hätten die Carnival-Aktie am Freitag auf "kaufen" hochgestuft."Wir sind der Meinung, dass sich das Geschehen weg vom 'Überleben' und hin zu potenziellen Ertragskatalysatoren verlagert", hätten die Analysten der Credit Suisse unter der Leitung von Benjamin Chaiken in einer Mitteilung an ihre Kunden geschrieben. Die Schweizer würden davon ausgehen, dass die Volumina und Preise im Jahr 2022 über das Niveau vor der Pandemie klettern würden. Das Kursziel habe man von 18 auf 40 Dollar mehr als verdoppelt.Hintergrund des Upgrades sei die jüngste Mitteilung von Carnival. So habe der Kreuzfahrt-Gigant am Mittwoch mitgeteilt, dass die Buchungen im ersten Quartal dieses Jahres ein Rekordniveau erreicht hätten und 90 Prozent über dem Niveau des Vorquartals lägen."Wir glauben, dass die Verbesserung der Buchungen eine starke aufgestaute Nachfrage nach Kreuzfahrten widerspiegelt, da die Auswirkungen der Pandemie nachlassen", habe John Staszak von Argus bemerkt. Die US-Investment-Bank sehe die Carnival-Aktie perspektivisch bei 33 Dollar, was rund 16 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag liege.Zudem sehe die Schweizer Bank weitere Einsparpotenziale bei den "landseitigen Kosten" - einschließlich eines effizienteren Marketings. Außerdem habe das Unternehmen die Möglichkeit, seine Schulden zu refinanzieren, so der Analyst. In den vergangenen zwölf Monaten sei es Carnival gelungen, rund 16 Milliarden frisches Kapital zu mobilisieren.Die Carnival-Aktie notiere vorbörslich bei 28,70 Dollar und damit etwa ein halbes Prozent im Plus.Auch "Der Aktionär" sehe die Entwicklung bei den Kreuzfahrten und damit für die Carnival-Aktie positiv. Die Buchungszahlen würden steigen und die USA würden große Impf-Fortschritte machen. Auch charttechnisch sei noch alles im Lot.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Analyse vom 09.04.2021)