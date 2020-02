Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (10.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern zeige sich mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 etwas zurückhaltender. Im Gesamtjahr wolle Carl Zeiss Meditec beim Umsatz nun mindestens auf dem Niveau seiner Märkte wachsen, wie die Thüringer am Montag in Jena bei der Vorlage der Zahlen für das Q1 (Ende Dezember) mitgeteilt hätten. Bislang sei der Konzern davon ausgegangen, schneller als der Markt zu wachsen. Die operative Rendite solle weiterhin bei 17 bis 19 Prozent liegen, so die Thüringer.Derweil hätten gute Geschäfte in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie Carl Zeiss Meditec in Q1 2019/20 weiteren Schub verliehen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (EBIT) seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen. In den drei Monaten bis Ende Dezember seien die Erlöse um 14,2 Prozent auf 369,7 Mio. Euro geklettert, das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 56,8 Mio. Euro gestiegen nach 48,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge von 15,4 Prozent habe um 0,5 Pp über dem Vorjahreswert gelegen.In beiden Sparten habe Carl Zeiss Meditec zweistellig zulegen können. "Wir sind erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet", so Unterenehmenschef Ludwin Monz.Die zuletzt gut gelaufene Carl Zeiss Meditec-Aktie könnte am Montag angesichts einer etwas vorsichtigeren Wachstumsprognose des Medizintechnikanbieters einen Blick wert sein. Während das erste Geschäftsquartal etwas besser gelaufen sei als gedacht, könnte der Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 die Stimmung der Anleger ein wenig trüben, habe ein Händler erklärt.Anleger bleiben bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link