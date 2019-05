Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

88,30 EUR +2,14% (16.05.2019, 15:30)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (16.05.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Ein echter Überflieger - AktienanalyseDer Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) hat dank der ungebrochenen Nachfrage nach Lasern zur Sehschärfenkorrektur im ersten Geschäftshalbjahr glänzend verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um knapp neun Prozent auf gut 667,2 Mio. Euro habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um ein Viertel auf 110,4 Mio. Euro angezogen. Die entsprechende Marge habe sich von 14,4 Prozent im Vorjahr auf 16,5 Prozent verbessert. Das Unternehmen sehe sich daher auf einem guten Weg, seine erst kürzlich angehobenen Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. Demnach solle der Umsatz 2019 zwischen 1,35 und 1,42 Mrd. Euro und die EBIT-Marge zwischen 15 und 17,5 Prozent landen. Ferner habe Carl Zeiss Meditec angekündigt, die Prognose zur mittelfristigen Entwicklung der EBIT-Marge im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftsjahresergebnisse 2018/19 unter Berücksichtigung der geplanten strategischen Investitionen in Forschung und Entwicklung erneut zu überprüfen. Anleger hätten das als Hinweis auf eine Anhebung der Mittelfristziele gewertet. Denn die Aktien seien nach Vorlage der Zahlen auf ein neues Rekordhoch von 90,60 Euro gestiegen.Nach Meinung der Analysten dürfte es das dann aber auch gewesen sein. Selbst die optimistischsten Kursziele implizieren nach der 50-Prozent-Rally in den vergangenen zwölf Monaten nur noch ein Aufwärtspotenzial von gut sieben Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:88,45 EUR +2,08% (16.05.2019,15:16)