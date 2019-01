Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (07.01.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist ein Medizintechnik-Unternehmen, dessen Geschäftstätigkeit sich auf die beiden strategischen Geschäftseinheiten Ophthalmic Devices und Microsurgery fokussiert, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Portfolio der Geschäftseinheit Ophthalmic Devices umfasse Produkte und Lösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten wie Fehlsichtigkeit, grauer Star oder Netzhauterkrankungen. In der Geschäftseinheit Microsurgery biete das Unternehmen Visualisierungslösungen für minimal-invasive chirurgische Behandlungen wie z.B. moderne Operationsmikroskope, die in der Neurochirurgie eingesetzt würden. Weitere Einsatzgebiete seien die Hals-Nasen-Ohren- (HNO-), die plastische oder die Dentalchirurgie. Im Zeitalter der Digitalisierung könnten Operationsmikroskope dank innovativer Zusatzfunktionen den Arzt während eines Eingriffs unterstützen, indem dieser z.B. diagnostische Daten, die für die Behandlung wichtig seien, direkt im Okular oder auf einem Bildschirm erhalte.Im Geschäftsjahr 2017/18 habe Carl Zeiss Meditec einen Umsatz in Höhe von 1.280,9 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Anstieg um 7,6% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte habe sich sogar ein Zuwachs von 11,1% ergeben. Dabei hätten sowohl die beiden strategischen Geschäftseinheiten als auch alle Regionen Umsatzzuwächse gezeigt.In der Geschäftseinheit Ophthalmic Devices (Umsatzplus: 6,0%) sei besonders die positive Entwicklung bei Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur und im Diagnostikgeschäft hervorzuheben. Zur guten Entwicklung in der Mikrochirurgie (Umsatzplus: 12,3%) hätten neue Produkte für die Neuro- und Dentalchirurgie beigetragen. Regional betrachtet hätten die Regionen Americas mit dem US-Markt sowie die Region Asien/Pazifischer Raum (APAC) mit China und Südkorea die dynamischsten Umsatzzuwächse gezeigt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich gegenüber dem Vorjahr um 9,0% auf 197,1 Mio. Euro erhöht. Die EBIT-Marge habe sich im gleichen Zeitraum von 15,2% auf 15,4% verbessert, was unter anderem auf einen günstigeren Produktmix zurückzuführen sei.Für das Geschäftsjahr 2018/19 prognostiziere der Vorstand eine EBIT-Marge innerhalb der zugleich als mittelfristiger Zielkorridor definierten Spanne von 14% bis 16%. Zudem erwarte er ein anhaltendes Umsatzwachstum mindestens auf dem Niveau der zugrunde liegenden Märkte. Für die Geschäftseinheit Ophthalmic Devices, die im abgelaufenen Geschäftsjahr 73% zum Gesamtumsatz beigesteuert habe, bedeute dies ein Umsatzzuwachs mindestens im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. In der Mikrochirurgie entspreche die Prognose einem Umsatzzuwachs mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich, wobei der Vorstand optimistisch sei, hier stärker als der zugrunde liegende Markt wachsen zu können.Positiv werten wir die Stellung von Carl Zeiss Meditec als technologisch führender Anbieter bei Medizintechnik im Bereich der Augenoptik und Mikrochirurgie, so die Analysten der DZ BANK. Mit seinem Produktangebot könne der Konzern dazu beitragen, Behandlungsergebnisse zu verbessern und Kosten für die Behandlung zu senken. Gerade das Thema Kosteneffizienz werde im Gesundheitssektor nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK weiter an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig sei mit Blick auf alternde Bevölkerungen, insbesondere in den Industriestaaten, mit einem anhaltenden Bedarf an Lösungen für die Augenheilkunde und Mikrochirurgie zu rechnen.Mögliche Risiken sehen wir im Hinblick auf das starke Umsatzwachstum in den Regionen Amerika und Asien/Pazifik in globalen Protektionismusbestrebungen und damit einhergehenden Zöllen sowie negativen Wechselkurseinflüssen, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link