Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

45,64 EUR -0,09% (29.06.2017, 12:14)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

45,606 EUR -0,19% (29.06.2017, 10:30)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (29.06.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Seit Jahren im Aufwind - AktienanalyseDie Carl Zeiss Meditec-Aktie (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) legt seit Dezember eine wahre Rally aufs Parkett, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Erst Anfang des Monats habe der Kurs einen neuen Höchststand erklommen. Kein Wunder: Fundamental laufe es bei dem Medizintechnik-Hersteller rund, wie die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr zeigen würden. Der thüringische Vorzeigekonzern habe seine Erlöse um 8,6 Prozent auf 587,5 Mio. Euro steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe sogar einen Sprung um mehr als ein Viertel auf 95,1 Mio. Euro gemacht. Ein Teil des Anstiegs gehe allerdings auf einen einmaligen Veräußerungsgewinn zurück. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 15,2 Prozent von 14,3 Prozent im Vorjahr gestiegen.Besonders gut sei das Geschäft mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur im größten Konzernbereich, der Augenheilkunde gelaufen. Hier habe der Konzern ein Umsatzplus von 10,6 Prozent auf 433,1 Mio. Euro geschafft. In der Sparte Mikrochirugie seien die Erlöse um 3,5 Prozent auf 154,4 Mio. Euro gestiegen. Geografisch habe das asiatische Geschäft mit einem Zuwachs von 21,7 Prozent herausgeragt. Aber auch in Nordamerika komme Carl Zeiss Meditec allmählich auf Touren. Lediglich in der Region EMEA habe das Unternehmen leichte Einbußen hinnehmen müssen.Angesichts dessen habe CEO Ludwin Monz die Wachstumsziele für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert: Die Erlöse sollten auf 1,15 bis 1,20 Mrd. Euro steigen, nach knapp 1,09 Mrd. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge solle sich innerhalb der auch mittelfristig gültigen Prognosebandbreite von 13 Prozent bis 15 Prozent bewegen - eine gute Basis für weiter steigende Kurse.Die Carl Zeiss Meditec-Aktie befindet sich in einem lupenreinen Aufwärtstrend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2017)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: