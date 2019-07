Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

95,05 EUR +1,55% (16.07.2019, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

95,05 EUR +2,42% (16.07.2019, 12:34)



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (16.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Herstellers Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Die Ankündigung einer höheren operativen Gewinnmarge durch Carl Zeiss Meditec sorge auch heute für Impulse für die Aktie. Bereits gestern habe die Aktie zu den Top-Gewinnern unter den heimischen Technologiewerten gezählt. Die Analystenstimmen würden dagegen eher gemischt ausfallen.Zum Wochenstart habe Carl Zeiss Meditec einen zuversichtlichen Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben. Besonders erfreulich: Bei der EBIT-Marge erwarte das Unternehmen aufgrund der bisher positiven Entwicklung eine Überschreitung der bisher prognostizierten Bandbreite von 15,0 bis 17,5 Prozent. Am Ende könnte unter dem Strich ein Gewinn je Aktie von 1,83 Euro (Vorjahr: 1,41 Euro) stehen. Die detaillierten Zahlen werde es am 9. August geben.Die Investoren hätten trotz der mittlerweile hohen Bewertung beherzt zugegriffen - und hätten heute noch einmal nachgelegt. In der Spitze hätten Anleger mit 98,60 Euro nochmals gut fünf Prozent mehr gezahlt, nachdem die Papiere schon am Vortag um mehr als zehn Prozent nach oben geschnellt seien. Seit Jahresbeginn würden es die Papiere auf ein Plus von mehr als 44 Prozent bringen.Gelinge der Aktie von Carl Zeiss Meditec ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 95 Euro, dann könnte die Rally den Kurs noch bis in dreistellige Kursregionen führen. Mit einem 2019er KGV von 52 wird die Luft dann aber immer dünner - trotz der positiven Wachstumsaussichten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: