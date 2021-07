Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

175,85 EUR +0,92% (20.07.2021, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

175,20 EUR +0,23% (20.07.2021, 13:45)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (20.07.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Das beeindruckende operative Wachstum in Q3, das erneut über der Markterwartung gelegen habe, dürfte nach Überzeugung der Aktienexperten und nach Analyse der Frühindikatoren im wichtigen Q4 nicht erreicht werden. U.a. deshalb habe das Management die recht konservative 2021er Guidance, nur moderat angehoben und plane nun für Gj. 2020-21 eine YoY-Steigerung von Umsatz auf über1,6 Mrd. Euro und EBIT- Marge von deutlich über 20%, würden die EQUI.TS-Analysten in ihrer jetzt vorgelegten schreiben Studie.Nach vorläufigen Daten (finale Zahlen am 06.08.2021) habe das Q3/20-21 ein YoY-Plus (zum Lockdown-Quartal im Vj.) von 75,3% (CC) auf 431 Mio. Euro erreicht.Asiatische und amerikanische Kunden hätten offensichtlich sehr lebhaft geordert und der Produktmix sei spürbar höherpreisig gewesen. Nicht zu vernachlässigen seien die Corona-bedingte Vertriebsminderausgaben, die mitgeholfen hätten, die EBIT-Marge kräftig - auf ein Rekordniveau - auszuweiten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Carl Zeiss Meditec-Aktie zu halten. (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: