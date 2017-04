ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (12.04.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Analyst Richard Latz von HSBC:Richard Latz, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) und erhöht das Kursziel von 40 auf 46 Euro.Die Einführung neuer Produkte und die regionale Expansion sollten das Wachstum des Jenaer Unternehmens beschleunigen. Zudem habe die Carl Zeiss Meditec AG reichlich finanzielle Mittel für Zukäufe. Seine Umsatzerwartungen für 2018 könnten daher noch deutlich steigen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Richard Latz, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bestätigt und das Kursziel wegen höherer Gewinnschätzungen von 40 auf 46 Euro angehoben. (Analyse vom 12.04.2017)Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:41,75 EUR +0,18% (11.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:42,059 EUR +0,69% (12.04.2017, 09:15)