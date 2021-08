Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Cardiol Therapeutics-Aktie:

Kurzprofil Cardiol Therapeutics Inc.:



Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol: CT9, NASDAQ-Symbol: CRDL) mit Sitz in Oakville (Ontario - Kanada) ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Cannabidiol-Therapien für entzündliche Herzerkrankungen konzentriert.



Das Unternehmensportfolio besteht aus drei Therapien in der Entwicklung und einem Produkt mit kommerzieller Zulassung, Cortalex™, das Ende 2020 auf den Markt kommt und jetzt in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers, Teil der größten Einzelhandelsapothekenkette in Kanada, erhältlich ist. Das einzigartige Angebot von Cortalex adressiert den wachsenden Markt für hochkonzentrierte CBD-Formulierungen, die kein THC enthalten. Cortalex, dass im Wesentlichen THC-frei ist (<10ppm), ist für pädiatrische und ältere Patienten formuliert, sowie für alle Personen, die keiner potenziellen Intoxikation durch THC ausgesetzt sein wollen.



Cardiol hat vor kurzem einen Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt und hat vor kurzem Erlöse von über 10 Mio. USD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen erhalten.



Das Unternehmen verfügt über 42,9 Mio. Aktien, die zu 18% vom Management und Mitarbeitern gehalten werden, sowie über ausreichende Barmittel, um die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme zu unterstützen. (13.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cardiol Therapeutics-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analyst der GBC AG, raten die Aktie von Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol: CT9, NASDAQ-Symbol: CRDL) weiterhin zu kaufen.Die NASDAQ Capital Market LLC habe Cardiol die endgültige Genehmigung erteilt, die Stammaktien des Unternehmens an der NASDAQ zu notieren. Seit dem 10. August 2021 würden die Aktien des Unternehmens unter dem Kürzel "CRDL" gehandelt.David Elsley, President & CEO von Cardiol Therapeutics, habe gesagt: "Die Notierung an der NASDAQ ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da die NASDAQ die führende globale Börse für Life-Science- und Biotechnologie-Unternehmen ist. Da wir die Forschung und klinische Entwicklung neuartiger therapeutischer Strategien für entzündliche Herzerkrankungen weiter vorantreiben, glauben wir, dass die Notierung an der Nasdaq die Durchführung eines effektiveren Investor-Relations-Programms ermöglichen wird, das darauf abzielt, die Bekanntheit der Cardiol-Story unter Investoren und Analysten in den USA zu steigern und letztlich zu einem erhöhten Shareholder-Value führen."Durch die Börsennotierung erhalte das Unternehmen Zugang zum weltweit größten Handels- und Finanzierungszentrum für Biotechnologie-Aktien. Dies dürfte dem Unternehmen den Zugang zu mehr privaten und institutionellen Anlegern in den USA erleichtern. Die Analysten würden glauben, dass dies die Aufmerksamkeit für das Unternehmen und seine Entwicklungsgeschichte weiter erhöhen werde.Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analyst der GBC AG, vergeben für die Cardiol Therapeutics-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Aufgrund des Roll-Over-Effekts, welcher sich aus der Verlängerung des Kursziels auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) ergebe, erhöhe sich sein Kursziel auf 17,49 CAD (bisher: 15,77 CAD). (Analyse vom 13.08.2021)Börsenplätze Cardiol Therapeutics-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cardiol Therapeutics-Aktie:2,32 EUR +2,65% (13.08.2021, 15:54)