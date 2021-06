Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Cardiol Therapeutics-Aktie mit dem Rating "kaufen" auf. Das Kursziel laute 15,77 CAD. (Analyse vom 28.06.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Cardiol Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cardiol Therapeutics-Aktie:

2,20 EUR 0,00% (28.06.2021, 15:46)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Cardiol Therapeutics-Aktie:

3,31 CAD +2,16% (28.06.2021, 16:14)



ISIN Cardiol Therapeutics-Aktie:

CA14161Y2006



WKN Cardiol Therapeutics-Aktie:

A2PA9E



Ticker-Symbol Cardiol Therapeutics-Aktie:

CT9



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Cardiol Therapeutics-Aktie:

CRTPF



Kurzprofil Cardiol Therapeutics Inc.:



Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) mit Sitz in Oakville (Ontario - Kanada) ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Cannabidiol-Therapien für entzündliche Herzerkrankungen konzentriert.



Das Unternehmensportfolio besteht aus drei Therapien in der Entwicklung und einem Produkt mit kommerzieller Zulassung, Cortalex™, das Ende 2020 auf den Markt kommt und jetzt in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers, Teil der größten Einzelhandelsapothekenkette in Kanada, erhältlich ist. Das einzigartige Angebot von Cortalex adressiert den wachsenden Markt für hochkonzentrierte CBD-Formulierungen, die kein THC enthalten. Cortalex, dass im Wesentlichen THC-frei ist (<10ppm), ist für pädiatrische und ältere Patienten formuliert, sowie für alle Personen, die keiner potenziellen Intoxikation durch THC ausgesetzt sein wollen.



Cardiol hat vor kurzem einen Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt und hat vor kurzem Erlöse von über 10 Mio. USD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen erhalten.



Das Unternehmen verfügt über 42,9 Mio. Aktien, die zu 18% vom Management und Mitarbeitern gehalten werden, sowie über ausreichende Barmittel, um die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme zu unterstützen. (28.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cardiol Therapeutics-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Aktie von Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) mit dem Rating "kaufen" auf.Cardiol Therapeutics sei führend bei therapeutischen Versuchen mit Cannabidiol, um die großen Chancen von CBD bei entzündlichen Herzkrankheiten zu nutzen.Das Unternehmen habe eine exklusive Herstellungsvereinbarung für eine pharmazeutische Cannabidiol-Formulierung, die hochkonzentriert und THC-frei sei (<10 ppm).Es gebe eine beträchtliche Menge an wissenschaftlichen Beweisen, die zeigen würden, dass die Verwendung von Cannabidiol als entzündungshemmendes Mittel von Vorteil sein könne.Das Management habe eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von starker Führung gepaart mit erheblicher Branchenkenntnis und Kompetenz in der Vermarktung von proprietären Medikamenten.Das Team habe im April 2021 die ersten Patienten in LANCER, einer Phase II/III-Outcomes-Studie bei Hochrisikopatienten, rekrutiert, die mit COVID-19 behandelt würden.Die klinische Phase I-Studie mit einer und mehreren aufsteigenden Dosen habe im April 2021 erfolgreiche Topline-Ergebnisse für CardiolRx™ gezeigt.Cardiol Therapeutics habe in Kanada ein Produkt auf dem Markt, Cortalex™ CBD, das exklusiv online bei Medical Cannabis by Shoppers Inc. erhältlich sei.Das Unternehmen habe in den letzten zwölf Monaten mehr als 50 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) eingenommen, wobei etwas mehr als 53 Mio. Aktien im Umlauf seien, was eine maximale zukünftige Wertschöpfung für die Anteilseigner ermögliche.Die Schätzungen der Analysten würden im Erfolgsfall von beträchtlichen potenziellen kumulierten Erträgen von 2,98 Mrd. CAD für die nächsten zehn Jahre ausgehen, mit einer durchschnittlichen Marge von 85%.Das Unternehmen habe die einmalige Chance, die gut dokumentierten und diskutierten Vorteile von Cannabidiol für drei verschiedene Märkte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu nutzen, die alle dringend eine wirksame Behandlung benötigen würden.Die Analysten würden das Unternehmen für ein frühes Übernahmeziel im Falle positiver Ergebnisse ihrer COVID-19 Phase II/III-Studien halten.