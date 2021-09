Zum Monatswechsel ättten die Bullen den Kurs noch auf ein neues Allzeithoch bei 3,09 USD gehievt. Damit habe der Preis für einen ADA-Coin in rund sechs Wochen um 200% zugelegt. "Der Aktionär" habe bereits vor der Überhitzung und der drohenden Korrektur gewarnt. Durch den Absturz, der sich heute weiter fortsetze, notiere ADA momentan rund 23% unter dem Allzeithoch und an einer Unterstützung bei 2,38 USD. Dieses Niveau sei gestern und heute mehrfach unterschritten worden. Allerdings hätten es die Bullen beide Male geschafft, den Kurs wieder über diese Marke zu treiben. Die Verunsicherung sei jedoch groß und weitere Abgaben seien derzeit wahrscheinlich. Die nächste Unterstützung liege bei 1,87 USD und damit weitere 21% tiefer.



Nach der wochenlangen Party sei am gestrigen Dienstagnachmittag ein abrupter Abbruch gefolgt und habe für miese Laune am Kryptomarkt gesorgt. Laut Meinung einiger Experten seien u.a. die extremen Spekulationen mit Hebelprodukten, die blitzartig liquidiert worden seien, für den Flash-Crash mitverantwortlich. Anleger seien beunruhigt und die Lage bei ADA sei angeschlagen. Aktuell sollte niemand ins fallende Messer greifen und stattdessen eine Rückkehr in ruhigeres Fahrwasser abgewartet werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Party am Kryptomarkt wurde vorerst der Saft abgedreht, als gestern aus dem Nichts die Kurse auf breiter Front einbrachen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Besonders heftig sei der Absturz bei Cardano (ADA) gewesen. Hier seien gleich mehrere technische Umstände zusammengekommen und hätten eine Kettenreaktion ausgelöst. Anleger müssten diese Marken jetzt auf dem Schirm haben, um keinen Schiffbruch zu erleiden.Der Kryptomarkt sei für seine hohe Volatilität im Vergleich zu klassischen Assets wie Aktie bekannt. Am gestrigen Dienstagnachmittag habe die Erde gebebt und viele Coins hätten innerhalb von Minuten zweistellig an Wert verloren. Das sei auch für Kryptowährungen ungewöhnlich heftig. Besonders dramatisch gewesen sei der Einbruch bei ADA, der aktuellen Nummer 3 nach Marktkapitalisierung.