Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

39,60 EUR -0,20% (19.01.2022, 08:34)



Euronext Growth Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

39,64 EUR -1,15% (18.01.2022, 17:35)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Growth Paris-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios SA:



Carbios (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Growth Paris-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Der Kampf gegen Plastik dürfte in den kommenden Jahren spürbar an Dynamik gewinnen. Mit innovativen Technologien sage auch die französische Carbios der Plastikflut den Kampf an und wolle mit Enzymen den Kunststoff PET in Rekordzeit zersetzen. Bei der Umsetzung der ehrgeizigen Pläne drücke Carbios nun aufs Gas.Demnach möchten die Franzosen die industrielle Entwicklung des revolutionären enzymatischen Recyclingverfahrens mit dem Bau einer Referenzanlage in Europa beschleunigen. Hierfür habe Carbios zwei nicht genannte PET-Hersteller in die engere Wahl gezogen, um den Bau zu realisieren.Der Recycling-Spezialist habe mehrere potenzielle Standorte für die Referenzanlage ausgewählt, unter anderem im Heimatland Frankreich. Carbios sehe sich durch die Ergebnisse der im September in Betrieb genommenen Demonstrationsanlage bestätigt, das Potenzial der Technologie auch in der industriellen Umsetzung freizusetzen.Aufgrund des immer noch frühen Stadiums in der Unternehmensentwicklung eignet sich der Wert nur für den risikobereiten Anleger als Depotbeimischung (Stopp: 30,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Carbios-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link