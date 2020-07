Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Carbios sei vor einigen Monaten nur eingefleischten Cleantech-Fans ein Begriff gewesen. Doch das Unternehmen könnte eine bahnbrechende Recycling-Technologie auf den Weg bringen. Die Franzosen hätten ein neuartiges Enzym entwickelt, welches PET-Kunststoffabfälle in Rekordzeit abbauen solle. Seit einer Fachpublikation gehe die Aktie durch die Decke.Die Fortschritte, die in einer Publikation des Fachmagazins Nature veröffentlicht worden seien, seien eindeutig: Es sei dem Unternehmen gelungen, die Abbaurate von PET-Abfällen innerhalb von zehn Stunden auf 90 Prozent zu erhöhen. Das sei eine "signifikante Verbesserung" gegenüber der ersten Abbaurate von einem Prozent nach mehreren Wochen. Carbios sei stolz darauf, dieser Technologie zum Durchbruch zu verhelfen.Carbios müsse nun beweisen, dass das Verfahren auch im großen Stil funktioniere. Die dafür benötigte Demonstrationsanlage entstehe in Lyon. Das Cleantech-Unternehmen verzeichne keine Einnahmen, könne sich aber auf Großaktionäre mit tiefen Taschen verlassen. Neben dem Risikokapitalgeber Truffle Capital würden auch L'Oréal über die Gesellschaft BOLD oder Michelin Ventures im Boot sitzen.Bei der Herstellung von Plastik wie beispielsweise PET werde zudem tonnenweise Kohlenstoffdioxid freigesetzt. "Jedes Jahr werden durch die Herstellung und Verbrennung von Plastik weltweit rund 400 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Besseres Recycling könnte hier entgegenwirken", heiße es weiter. Carbios könnte mit der Enzym-Technologie einen wichtigen Beitrag dazu leisten.Die Carbios-Aktie sei einfach nicht zu bremsen, inzwischen scheine der Markt das immense Potenzial der Technologie erkannt zu haben. Das Kursplus seit Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 21/2020 betrage inzwischen 200 Prozent.Interessierte Anleger laufen dem Kurs nicht hinterher und warten einen klaren Rücksetzer beim Hot-Stock ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer dem Tipp gefolgt sei, sollte sich nun von einem Teil der Position trennen. (Analyse vom 15.07.2020)