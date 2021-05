Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

41,68 EUR -7,54% (03.05.2021, 12:23)



Alternext Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

41,64 EUR -6,47% (03.05.2021, 12:10)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (03.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Zu Beginn der neuen Handelswoche rausche die Carbios-Aktie an der Heimatbörse in Paris in den Keller. Hintergrund sei eine Kapitalmaßnahme, die das defizitär wirtschaftende Recycling-Unternehmen am Montag angekündigt habe. Das komme bei den Marktteilnehmern alles andere als gut an.Carbios wolle mit einer Kapitalerhöhung 105 Mio. Euro erlösen. Bei einer vollständigen Ausübung der Erhöhungsoption könnte der Betrag sogar 120,75 Mio. Euro betragen. Der maximale Bezugspreis je Aktie betrage dem Vernehmen nach 41 Euro.L'Oréal (über die Investmentgesellschaft BOLD) und Michelin Ventures hätten sich bereit erklärt, die Kapitalerhöhung im Rahmen des derzeitigen Anteils an der Gesellschaft zu zeichnen - ein starkes Signal.Die Kapitalmaßnahme dürfte sich kurzfristig belastend auf den Aktienkurs auswirken. Allerdings sei Carbios damit dann bestens aufgestellt, um die spannenden Entwicklungen voranzutreiben. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, jedoch den Stopp bei 36 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link