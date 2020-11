Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

36,20 EUR +10,87% (20.10.2020, 15:06)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (19.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Carbios sei ein innovatives Unternehmen, welches sich auf enzymbasierte Recycling-Lösungen fokussiere. In den letzten Monaten hätten viele Meilensteine erreicht werden können. Am Donnerstag hätten die Franzosen einen weiteren Fortschritt gemeldet, den die Aktie um rund ein Zehntel nach oben treibe.Laut dem Unternehmen würden jährlich 42 Mio. Tonnen abfallbestimmte Polyester-Textilien produziert, die einen Wert von über 40 Mrd. USD hätten. Carbios wolle diese Produkte sinnvoll weiter verarbeiten und habe nun einen wichtigen Meilenstein erzielt. Aus den Polyester-Textilien hätten erste Flaschen mit gereinigter Terephthalsäure (rPTA) aus Textilabfällen mit einem hohen Polyethylenterephthalat-Gehalt hergestellt werden können. Polyethylenterephthalat, besser bekannt als PET, bestehe wiederum aus den Monomeren Ethylenglycol und Terephthalsäure. Dieses Ergebnis bestätige die Fähigkeit der Carbios-Technologie zur Wiederverwertung von Textilabfällen und eröffne den Zugang zu einem zusätzlichen Abfallstrom, heiße es von Unternehmensseite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carbios-Aktie: