Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

32,25 EUR +6,61% (09.10.2020, 15:58)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (09.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Carbios habe im Jahr 2016 das Gemeinschaftsunternehmen Carbiolice in Partnerschaft mit Limagrain Ingredients und dem von Bpifrance verwalteten SPI-Fonds ins Leben gerufen. Das Joint Venture basiere auf einer lizenzierten enzymatische Bioabbau-Technologie von Carbios. Das französiche Chemieunternehmen wolle nun den Einfluss vergrößern. Carbios erwerbe den Anteil von Limagrain Ingredients an Carbiolice und finanziere den Deal in Form einer Bar- und Aktienkomponente. Laut dem Unternehmen sei die Finanzierung bis zum vierten Quartal 2022 gesichert.Die Mission von Carbiolice bestehe darin, biobasierte, biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststofflösungen mit einem möglichst niedrigen ökologischen Fußabdruck zu entwickeln. Dazu gehöre z.B. der Biokunststoff Evanesto. Dieser sei laut Unternehmensangaben kompostierbar und sogar in weniger als 200 Tagen abbaubar.Dass Carbios die Beteiligung an Carbiolice ausbaue und sich damit etwas breiter aufstellen wolle - neben dem angestrebten PET-Recycling - nehme die Börse positiv auf. Das Chartbild helle sich damit weiter auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link