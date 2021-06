Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

38,62 EUR +2,60% (04.06.2021, 13:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Carbios-Aktie:

38,52 EUR +3,33% (04.06.2021, 13:50)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Der Recycling-Spezialist Carbios übernehme den gesamten Anteil vom SPI-Fonds am Kapital von Carbiolice. Damit würden die Franzosen die Position im Bereich der Technologien für den biologischen Abbau von Polymeren stärken. Mit der Transaktion erhalte Carbios die volle Kontrolle über das Unternehmen Carbiolice.Für 17,9 Millionen Euro akquiriere Carbios den SPI-Fonds-Anteil in Höhe von rund 37,3 Prozent. Die Transaktion bewerte Carbiolice also mit rund 48 Millionen Euro.Carbios habe im Jahr 2016 das Gemeinschaftsunternehmen Carbiolice in Partnerschaft mit Limagrain Ingredients und dem von Bpifrance verwalteten SPI-Fonds ins Leben gerufen. Im Oktober 2020 habe die Gesellschaft bereits den Anteil von Limagrain Ingredients erworben.Carbios sichere sich mit dem Anteil des SPI-Fonds die volle Kontrolle über Carbiolice. Die Transaktion ergebe absolut Sinn, der Preis sei akzeptabel. An der Börse finde der Deal Anklang, der Wert steige an der Heimatbörse in Paris rund 3,5 Prozent."Der Aktionär" findet die spekulative Carbios-Aktie langfristig hochinteressant. Ausnahmslos mutige Anleger können wieder zugreifen (Stopp: 30,00 Euro), so Michel Doepke. (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link