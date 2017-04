"Capital": Fielmann-Erbe öffnet sich für Übernahmen - Aktiennews

Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

73,45 EUR -0,31% (20.04.2017, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

73,595 EUR +0,32% (20.04.2017, 10:54)



Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (20.04.2017/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - "Capital": Fielmann-Erbe öffnet sich für Übernahmen - AktiennewsDer Brillenkonzern Fielmann könnte in Zukunft eine aggressivere Geschäftspolitik als bisher entwickeln, so das Wirtschaftsmagazin "Capital" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Sollten wir irgendwann eine größere Übernahme stemmen wollen, wären wir dazu auch in der Lage," sagte Firmenerbe Marc Fielmann gegenüber dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 05/2017) "Wir schließen das für die Zukunft nicht aus," ergänzte Fielmann.Marc Fielmann ist seit Beginn vergangenen Jahres Marketingvorstand des börsennotierten Unternehmens aus Hamburg. Sein Vater, Firmengründer Günther Fielmann, hatte vor kurzem seinen Vertrag als Vorstandschef bis Mitte 2020 verlängert, dann soll Marc Fielmann übernehmen. Seit der Firmengründung ist Fielmann fast ausschließlich organisch gewachsen. Eine größere Firmenübernahme wäre ein neuer Schritt.Börsenplätze Fielmann-Aktie: