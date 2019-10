Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (14.10.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse geht Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nur noch von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabis-Sektor überarbeiten die Analysten von Jefferies & Co die Bewertungsmodelle.Trotz der jüngsten Kursverluste bleibe Canopy Growth Corp. einer der teuersten Titel. Auf lange Sicht bestehe erhebliches Potenzial. Signale für Marktanteilsverluste in Kanada, schwache Margen und das Fehlen signifikanter Katalysatoren sowie Fragen wie erfolgreich die Getränkeaktivitäten sein können, würden eine Rating-Abstufung rechtfertigen, so der Analyst Owen Bennett.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "underperform" zurück und reduzieren das Kursziel von 77,00 auf 25,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:17,00 Euro -4,23% (14.10.2019, 15:43)