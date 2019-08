Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

24,87 Euro -13,28% (15.08.2019, 17:53)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,07 CAD -12,92% (15.08.2019, 17:53)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (15.08.2019/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse der Analystin Tamy Chen von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse geht Analystin Tamy Chen von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin von einer marktkonformen Kursentwicklung aus.Canopy Growth Corp. mag im Vergleich zur Konsumentennachfrage bezüglich des Freizeitgebrauchs einen suboptimalen Bestandsmix gehabt haben. Auch sei mit einer Verbesserung der Absatzentwicklung zu rechnen. Der Fokus auf den Aufbau von Vorräten von cannabishaltigen Getränken sei aber ein Grund zur Vorsicht, so die Analysten von BMO Capital Markets.Abgesehen davon dürften sich die Margen und der Cash flow verschlechtern, da das Unternehmen in die Herstellung kostenintensiver Derivate wie Getränke investiere. Schwache Bruttomargen im abgelaufenen Quartal würden bereits auf erhebliche Herausforderungen hindeuten, urteilt die Analystin Tamy Chen.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein und bestätigen das Kursziel von 60,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:24,85 Euro -13,34% (15.08.2019, 17:26)