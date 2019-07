Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

35,125 Euro -0,55% (09.07.2019, 11:21)



Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

39,48 Euro -1,69% (08.07.2019)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

51,64 CAD -1,88% (08.07.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (09.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Canopy Growth habe zuletzt ordentlich für Schlagzeilen gesorgt: Das Unternehmen habe seinen bisherigen Chairman und Co-CEO, Bruce Linton, entlassen. Linton werde als Gründer wie wohl kein anderer mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Nun sorge Linton im Interview mit CNBC auf die Frage, wer bei Canopy in Zukunft die Geschäfte leiten könnten für Aufsehen. Hier habe er den Namen des Tesla-Chefs, Elon Musk, ins Spiel gebracht: "Ich denke, Elon sollte noch etwas Anderes machen, weil er ein ziemlich kreativer Typ ist."Ob Musk tatsächlich bei Canopy Growth oder zumindest im Cannabis-Geschäft einsteige, sei mehr als fraglich. Musk habe in der Vergangenheit aber zumindest bereits des Öfteren mit überraschenden News für Furore gesorgt.Canopy Growth sei gemessen an der Marktkapitalisierung das größte Cannabisunternehmen der Welt. Die Geschäfte werde nun vorübergehend Mark Zekulin, Präsident und ebenfalls Co-CEO, leiten, bis ein Nachfolger für Linton gefunden sei. Bewerber dürfte es für den Posten in jedem Fall viele geben, erwarte Linton: "Es gibt wohl niemand Kompetenten auf diesem Planeten, der sich nicht auf diesen Job bewerben wird." Er sehe eher die Schwierigkeit darin, aus der wohl großen Anzahl von Kandidaten, den Richtigen auszuwählen.Von Canopy Growth und seinen Chancen am Cannabis-Markt bleibe Linton in jedem Fall weiter überzeugt. Er glaube, dass das Unternehmen die weltweite Cannabisindustrie dominieren werde. Er habe deswegen nicht vor, einen Großteil seiner rund 18 Millionen Canopy-Aktien zu verkaufen. Auch "Der Aktionär" sei weiterhin von der Aktie überzeugt, wenn auch kurzfristig die Unsicherheit vorhanden sei, wer wohl der Nachfolger werden werde. Zudem befinde sich die Branche derzeit auf Konsolidierungsmodus. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass die 200-Tage-Linie zurückerobert werden könne. Dadurch würde ein wichtiges Kaufsignal generiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: