Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Bisher sei der US-Markt für die beiden kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis und Canopy Growth verschlossen gewesen. Doch die jüngsten Entwicklungen in den USA würden Hoffnung geben, dass sich dies bald ändern könnte. Denn der US-Senat habe kürzlich grünes Licht für die Hanf-freundlichen Änderungen in der Farm Bill, dem US-Agrargesetz, gegeben. Die Gesetzesvorlage enthalte eine Bestimmung zur Legalisierung von Industriehanf. Hierbei handle es sich um Cannabis, das das nicht mehr als 0,3 Prozent des psychoaktiven Inhaltsstoffs THC enthalte. Experten sähen gigantisches Potenzial in den Vereinigten Staaten.Aurora Cannabis und Canopy Growth bleiben für den AKTIONÄR ganz klar die langfristigen Basisinvestments im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:28,78 EUR +0,21% (13.12.2018, 11:35)