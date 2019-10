Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,36 Euro +4,32% (04.10.2019, 14:17)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,50 Euro +5,16% (04.10.2109, 15:12)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,14 CAD +6,17% (03.10.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Canopy Growth Corp. habe einen 72%igen Anteil an BioSteel Sports Nutrition gekauft. Der Zukauft sei in bar abgewickelt worden, eine Summe sei aber nicht genannt worden. Eventuell werde es zu einer Komplettübernahme der Anteile kommen. BioSteel sei ein Hersteller von Sportlernahrung und Hydratisierungsprodukten.Canopy Growth setze seine CBD-Strategie damit fort. Das BioSteel-Management weise darauf hin, dass es unter professionellen Athleten einen wachsenden Trend zu Alternativen wie CBD gebe. Von möglicherweise schädlichen Schmerzmitteln werde damit immer mehr abgerückt. Mit dem Kauf der BioSteel-Anteile verstärke Canopy Growth auch die Präsenz auf dem US-Markt.Festzuhalten bleibe aber auch, dass der Weg hin zur Profitabilität länger hinziehe. Daher stehe der Aktienkurs derzeit auch unter Druck.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "speculative buy" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: