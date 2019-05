Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (22.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe eine Übernahme in Großbritannien unter Dach und Fach gebracht. Für insgesamt 43 Mio. Britische Pfund, umgerechnet rund 49 Mio. Euro übernehme Canopy Growth This Works. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London sei 2004 gegründet worden und habe sich als weltweit führender Anbieter von natürlichen Hautpflege- und Schlaflösungen mit einem Kundenstamm in 35 Ländern etabliert. Ein Produkt sei z.B. ein Tiefschlafkissenspray. Seit der Einführung des Sprays im Jahr 2011 seien mehr als 4 Mio. Stück in Europa, China und den USA an den Mann gebracht worden."Wir glauben, dass CBD das Potenzial hat, die Kosmetik- und Schlaflösungsbranche kräftig aufzumischen. Wir arbeiten seit Jahren an der perfekten Einstiegsgelegenheit in diesen Bereich", habe Bruce Linton, Chairman und Co-CEO von Canopy Growth, kommentiert. "Als wir uns mit Dr. Persaud und ihrem Team getroffen haben, wussten wir, dass das Unternehmen der richtige Partner dafür ist.""Der Aktionär" erwarte in den kommenden Monaten und Jahren von Canopy Growth noch einiges. Anleger könnten weiter an Bord bleiben, sollten jedoch eine höhere Volatilität einkalkulieren, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)