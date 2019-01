Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

32,78 EUR +0,40% (11.01.2019, 10:10)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,55 USD +11,76% (10.01.2019)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

49,82 CAD +11,96% (10.01.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (11.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Was für ein starker Jahresauftakt bei den "Aktionär"-Favoriten der Cannabis-Branche Canopy Growth und Aurora Cannabis. Nachdem beide Aktien schon am Mittwoch ordentlich hätten zulegen können, würden sie ihre Aufholjagd am Donnerstag fortsetzen. Canopy Growth sei in Toronto mit einem Plus von 12% auf 49,82 Kanadische Dollar (CAD) aus dem Handel gegangen, Aurora Cannabis mit einem Plus von 9,9% auf 7,88 CAD. Weitere Branchenvertreter wie Tilray oder Cronos Group hätten immerhin noch ein kleines Plus von 0,9% beziehungsweise 1,1% verzeichnet.Doch was sei der Auslöser für die starke Performance von Canopy Growth und Aurora Cannabis gewesen? Zunächst einmal sicherlich das Upgrade durch das Analystenhaus Piper Jaffray. Dieses stufe Canopy Growth mit "overweight" ein. Piper-Jaffray-Analyst Michael Lavery schätze die langfristigen Wachstumschancen für die Cannabisbranche als sehr hoch ein. Er veranschlage den derzeit adressierbaren Markt einschließlich Kanada, Europa und den USA mit bis zu 50 Mrd. USD. Auf längere Sicht erwarte Lavery, dass der weltweite Cannabis-Markt ein Volumen zwischen 250 und 500 Mrd. US-Dollar erreichen könnte.Ferner hätten Aussagen des Canopy-Partners Constellation Brands beflügelt. Im Rahmen des Quartalsberichts habe Constellation Brands in Aussicht gestellt, dass Canopy auf dem besten Weg sei, die Umsatzerwartungen der Wall Street in den nächsten 18 Monaten bei Weitem zu übertreffen. Constellation-Präsident und COO Bill Newlands glaube, dass Canopy in den nächsten anderthalb Jahren rund eine Mrd. CAD Umsatz erzielen könnte.Das aktuelle Kursniveau der Canopy Growth-Aktie ist aus langfristiger Sicht weiter günstig, Anleger sollten jedoch auch weiterhin einen volatilen Kursverlauf einkalkulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: