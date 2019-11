Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

13,56 Euro -2,18% (18.11.2019, 16:04)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

19,89 CAD 1-,97% (18.11.2019, 16:05)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von Analyst Rommel Dionisio von Compass Point:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Rommel Dionisio von Compass Point in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Canopy Growth Corp. habe mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen für eine Enttäuschung gesorgt. Die stark hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Umsätze seien auf eine Verringerung der Bestände bei Retailern zurückzuführen. Auch seien weniger neue Verkaufsstätten an den Start gegangen als erwartet. Das Überangebot habe in Kanada für ein Abrutschen der Preise gesorgt.Die zunehmenden Produktionskapazitäten würden Anlass geben, sich auch weiterhin Sorgen über die zukünftige Preisentwicklung zu machen, so der Analyst Rommel Dionisio.Die Aktienanalysten von Compass Point bestätigen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse das "neutral"-Rating und senken das Kursziel von 24,00 auf 17,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:13,32 Euro -3,74% (18.11.2019, 15:41)