Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

28,44 Euro +4,71% (17.08.2018, 16:57)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

41,53 CAD +2,09% (17.08.2018, 16:59)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (17.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Neil Maruoka von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Neil Maruoka von Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nunmehr eine spekulative Kaufempfehlung aus.Constellation Brands, der strategische Partner von Canopy Growth Corp., wolle rund 5 Mrd. CAD im Tausch gegen rund 105 Mio. Aktien investieren. Dies entspreche einem Preis von 48,60 CAD je Aktie. Zudem würden Optionen ausgegeben die Constellation Brands im Verlauf der Zeit eine Beteiligung von mehr als 50% ermöglichen könnten.Die Analysten von Canaccord Genuity bezeichnen die Transaktion als transformatorisches Ereignis, sowohl für Canopy als auch die Branche insgesamt. Mit dem finanziellen Polster sei Canopy nun in der Lage die Marktpräsenz weiter auszubauen. Das Unternehmen verfüge über rund 12-mal so viel Geld wie der größte kanadische Konkurrent.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "speculative buy" hoch und heben das Kursziel von 34,00 auf 50,00 CAD an.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:27,96 Euro -0,96% (17.08.2018, 16:44)