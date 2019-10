Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

18,192 Euro -0,62% (22.10.2019, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,35 Euro +0,69% (21.10.2019)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,57 CAD (21.10.2019)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (22.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Betrachte man den Chart von Canopy Growth, so zeige sich seit Mai dieses Jahres ein einziges Trauerspiel. Die Aktie habe von mehr als 70 Kanadischen Dollar bis auf zuletzt rund 25 Kanadische Dollar nachgegeben. Damit habe das Papier rund zwei Drittel seines Wertes eingebüßt. Belastet hätten Quartalszahlen, die die Erwartungen des Marktes deutlich verfehlt hätten. Sowohl umsatzseitig als auch insbesondere auf dem Weg in Richtung Gewinne habe man sich deutlich mehr erhofft. Zudem belaste die allgemeine Entwicklung des Cannabismarkts. Auch hier hätten sich die Marktteilnehmer schnellere Fortschritte erhofft.Doch mittlerweile habe das Papier durchaus ein interessantes Niveau erreicht. Immerhin mische das Unternehmen am Markt weiterhin ganz vorne mit. Am 17. Oktober sei in Kanada die nächste Stufe der Legalisierung in Kraft getreten. Nun seien auch cannabishaltige Lebensmittel legal. Bis die ersten Lebensmittel am Markt erhältlich seien, werde es zwar noch etwas dauern, Mitte Dezember dürfte es dann aber soweit sein. Branchenexperten würden hier ein deutlich höheres Marktpotenzial als bei traditionellen Produkten erwarten.Und Canopy sei in dem Bereich nicht zuletzt durch den Partner Constellation Brands durchaus in einer starken Position. Neben der Markteinführung von Cannabis-Getränken wolle Canopy Growth auch mehrere Cannabis-Nahrungsmittel wie Schokolade und neue Vape-Produkte anbieten.Und auch im extrem wichtigen Markt USA sei Canopy in einer starken Ausgangslage. Hier habe man sich beispielsweise die Kaufoption für den US-Cannabis-Züchter Acreage Holdings für den Zeitpunkt gesichert, wenn Cannabis in den USA legalisiert werde. Nun müssten die USA also "nur" noch in die Gänge kommen. Immerhin würden einige US-Ostküstenstaaten schon einmal an einem gemeinsamen Legalisierungskonzept arbeiten. Wichtig wäre jedoch eine Komplettlegalisierung auf Landesebene. Wann dies sein werde, sei allerdings noch offen. Kommt dieser Schritt jedoch, dürfte Canopy Growth ganz vorne mitspielen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: