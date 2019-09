Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (30.09.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse vertritt Christopher Carey, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research halten Canopy Growth Corp. auf lange Sicht für einen Gewinner in der Cannabis-Industrie. Das Wachstum in Kanada lege aber derzeit eine Pause ein. Eine Marktabschwächung dürfte auch Canopy beeinflussen.Die Konsensprognosen würden aber noch starke sequenzielle Wachstumsraten implizieren. Solange die Erwartungshaltung nicht auf ein vernünftiges Niveau gesunken sei, müssten sich Anleger auf sinkende Bewertungsmultiplen einstellen. Auch die Vaping-Nachrichten könnten das Sentiment gegenüber dem Sektor derzeit dämpfen.Im Zuge einer Anpassung des Bewertungsmodells reduziert Analyst Christopher Carey das Kursziel für die Canopy Growth-Aktie von 46,00 auf 27,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: