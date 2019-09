Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,79 Euro +0,57% (18.09.2019, 16:56)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

37,77 CAD +0,72% (18.09.2019, 16:57)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (18.09.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Rupesh Parikh von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse geht Analyst Rupesh Parikh von Oppenheimer in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) im Rahmen einer Ersteinschätzung von einer durchschnittlichen Kursentwicklung aus.Canopy Growth Corp. ist nach Ansicht der Analysten von Oppenheimer am besten positioniert, um im Verlauf der Zeit vom Wachstum des globalen Cannabismarktes zu profitieren.Die hohen Markterwartungen, das Risiko weiterer Verluste und Verzögerungen regulatorischer Art würden aber die Chancen auf eine Outperformance des Aktienkurses mindern, so die Einschätzung des Analysten Rupesh Parikh.Die Aktienanalysten von Oppenheimer beginnen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "perform"-Rating.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:25,81 Euro +0,41% (18.09.2019, 16:56)