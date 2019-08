Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die jüngsten Nachrichten zu Canopy Growth hätten bei den Investoren für Aufsehen gesorgt. Zunächst sei der bisherige Chairman und Co-CEO, Bruce Linton, entlassen worden, ohne dass man dabei eine offizielle Begründung geliefert habe. Der Grund dafür dürfte jedoch wohl vor allem die Unzufriedenheit des großen Partners Constellation Brands gewesen sein. Vor Kurzem habe Canopy Growth auch enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Diese würden sich zwar auf den ersten Blick recht gut lesen. Der Umsatz sei von 25,9 Mio. CAD im Vorjahr auf 90,5 Mio. CAD um satte 249% gestiegen. Der Markt habe jedoch eine deutlich höhere Erhöhung auf 111,1 Mio. CAD erwartet. Auch der Verlust habe die Prognosen übertroffen.Die Canopy Growth-Aktie sei in den letzten Monaten stark eingebrochen. Jetzt gebe es aber wieder positive Analysten-Stimmen. Der Analyst Brett Hundley von Seaport Global Securities denke, dass Canopy Growth von Kanadas "2.0 Markt" neuen Schub erhalten könnte. Somit habe er die Canopy Growth-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel auf 31 USD angehoben.Die Canopy Growth-Aktie sei momentan nach wie vor charttechnisch klar angeschlagen. Auch die jüngste Kaufempfehlung habe bei dem Titel bisher zu keiner Trendwende geführt. Anleger sollen die Canopy Growth-Aktie auf die Watchlist nehmen, aber vor einem Neueinstieg sollte eine klare Bodenbildung abgewartet werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:22,15 Euro -1,90% (27.08.2019, 16:05)