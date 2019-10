Stuttgart-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (21.10.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse der Analystin Vivien Azer von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Vivien Azer von Cowen and Company die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED).Im Rahmen einer Branchenstudie zur Cannabisindustrie haben die Analysten von Cowen and Company eine Aktualisierung der Bewertungsmodelle vorgenommen.Dabei seien auch die Auswirkungen der Vaping-Entwicklungen auf die Branche untersucht worden.Im Zuge einer Anpassung der Schätzungen reduziert die Analystin Vivien Azer das Kursziel für Canopy Growth Corp. von 48,00 auf 40,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: