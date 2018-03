Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben.



Paris (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Nikolaas Faes von Bryan Garnier & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Nikolaas Faes von Bryan Garnier & Co die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Bryan Garnier & Co schreiben Canopy Growth Corp. gute Wachstumsperspektiven zu.Analyst Nikolaas Faes veranschlagt ein Kursziel von 51,00 CAD.Die Aktienanalysten von Bryan Garnier & Co beginnen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Votum.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:21,01 Euro -0,99% (28.03.2018, 14:11)