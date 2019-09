Kursziel

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 31,00 USD Buy Seaport Global Securities Brett Hundley 26.08.2019 60,00 CAD Speculative buy Canaccord Genuity Matt Bottomley 20.08.2019 48,00 CAD Market perform Cormark Securities Jesse Pytlak 20.08.2019 60,00 CAD Buy Benchmark Company Mike Hickey 19.08.2019 49,00 USD Overweight Piper Jaffray Michael Lavery 19.08.2019 50,00 CAD Buy PI Financial Jason Zandberg 16.08.2019 60,00 CAD Market perform BMO Capital Markets Tamy Chen 15.08.2019 70,00 CAD Buy Eight Capital Vivien Azer 15.08.2019

Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

27,98 USD +1,89% (16.09.2019, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,51 Euro +2,88% (16.09.2019, 17:20)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

36,98 CAD +1,59% (16.09.2019, 17:05)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:
A140QA

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:
11L1

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:
WEED

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (16.09.2019/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 CAD (Kanadischer Dollar) oder 31,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. hat am 14. August 2019 die Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt.Nachdem zuletzt einige Cannabis-Unternehmen mit starken Quartalsergebnissen aufwarten konnten, waren die Hoffnungen groß, dass auch der Branchenprimus Canopy Growth ein positives Signal senden kann, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse vom 15.08.2019. Dieses sei aber ausgeblieben. Das kanadische Unternehmen habe zwar den Umsatz um 249% steigern können, die Erwartungen der Analysten seien allerdings klar verfehlt worden. Die Canopy Growth-Aktie sei nachbörslich in einem zudem schwachen Marktumfeld 10% eingebrochen. Das erhoffte positive Signal für den Cannabis-Markt bleibe damit nun erst einmal aus. "Der Aktionär" erwarte jedoch, dass im laufenden Jahr noch deutliche Bewegung in den Markt kommen könnte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Eight Capital, Graeme Kreindler, in einer Analyse vom 15.08.2019 den Titel unverändert mit "buy" eingestuft und das Kursziel von 70,00 CAD bestätigt. Canopy Growth habe durchwachsene Quartalszahlen vorgestellt. Während die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, habe das EBITDA über der Prognose gelegen. Schwächen im Absatz für den Freizeitgebrauch seien durch höhere Einnahmen im medizinischen Bereich ausgeglichen worden. Das Unternehmen habe das Quartal mit einem Cash-Bestand von 3,1 Mrd. CAD abgeschlossen. Nach dem Ausscheiden von Co-CEO Bruce Linton aus dem Unternehmen dürfte Canopy Growth die Ausgaben im Hinblick auf strategische Investments und Akquisitionen minimieren bis ein neuer CEO im Amt sei. Nach den Aussagen des Managements im Verlauf der Telefonkonferenz werde eine Überarbeitung der Schätzungen und des Bewertungsmodells erfolgen.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Seaport Global Securities und liegt bei 31,00 USD. Analyst Brett Hundley hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.08.2019 von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Der Aktienkurs von Canopy Growth sei seit Jahresanfang erheblich gesunken. Der Analyst senke seine Umsatz- und Margenprognosen. Die neue Messlatte sei für Canopy Growth aber zunehmend erreichbarer. Die nordamerikanische Cannabisindustrie könne Anlegern ein gewisses Maß an Sicherheit bieten. Hundley veranschlage für die Aktie ein Kursziel von 31,00 USD und halte den Titel derzeit für attraktiv bewertet.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick: