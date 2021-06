Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,00 CAD Hold Desjardins Securities John Chu 03.06.2021 51,00 CAD Buy MKM Partners Bill Kirk 02.06.2021 36,00 CAD Neutral CIBC World Markets John Zamparo 02.06.2021 29,00 CAD Neutral Eight Capital Graeme Kreindler 02.06.2021 32,00 USD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 01.06.2021 30,00 CAD Hold Canaccord Genuity Matt Bottomley 01.06.2021

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

21,23 EUR +0,71% (11.06.2021, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

25,66 USD -0,31% (10.06.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

31,00 CAD -0,42% (10.06.2021)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (11.06.2021/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 29,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. hat am 01.06.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt.Canopy Growth hat Quartalszahlen gemeldet: Der Umsatz hat mit einem Anstieg von 38% die Analystenerwartungen leicht verfehlt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer Analyse vom 01.06.2021. Der Verlust habe um 8% eingegrenzt werden können, was für die Anleger viel wichtiger gewesen sei. Was den Chart anbetreffe, warte man jetzt auf Impulse, die vom operativen Geschäft oder von weiteren Legalisierungsmaßnahmen kommen könnten. Momentan scheine es aber operativ zu laufen. Charttechnisch gibt es einen Kampf mit der 200-Tage-Linie, deswegen kann man dann ein technisches Kaufsignal dazu bekommen, so Martin Weiss.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von MKM Partners, Bill Kirk, sein "buy"-Votum für den Titel in einer Analyse vom 02.06.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 55,00 auf 51,00 CAD gesenkt. Die EBITDA-Verluste des Unternehmens im vierten Quartal seien höher als erwartet gewesen, während die Bruttomarge von 14% im dritten Quartal und 42% im vierten Quartal des letzten Jahres unter 26% gelegen habe, so der der Analyst. Kirk füge jedoch hinzu, dass die Wiedereröffnung der kanadischen Wirtschaft dazu führen werde, dass Canopy Growth zu einem sequentiellen Wachstum zurückkehren werde, da das Unternehmen seine Lieferkette/Logistik besser ausgerichtet habe, um nationale und internationale Nachfragechancen und Effizienzen zu nutzen.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Eight Capital. Analyst Graeme Kreindler hat sie am 02.06.2021 von "sell" auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 34,50 auf 29,00 CAD (Kanadischer Dollar) gesenkt. Der Analyst habe geschrieben, dass die Aktien "voll bewertet" seien.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: