Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,00 CAD Neutral Alliance Global Partners Aaron Grey 14.10.2021 22,00 CAD Neutral BofA Securities Heather Balsky 01.10.2021 22,00 CAD Neutral CIBC World Markets John Zamparo 23.09.2021 21,00 CAD Neutral Cantor Fitzgerald Pablo Zuanic 20.09.2021 15,00 USD Neutral Piper Sandler Michael Lavery 17.09.2021

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

11,42 EUR -2,02% (04.11.2021, 17:50)



NASDAQ-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

13,21 USD -2,44% (04.11.2021, 17:36)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

16,45 CAD -1,85% (04.11.2021, 17:36)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NASDAQ-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker-Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (04.11.2021/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,00 CAD (Kanadischer Dollar) oder 15,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 05.11.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von BofA Securities, Heather Balsky, den Titel in einer Analyse vom 01.10.2021 von "buy" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde von 41,00 auf 22,00 CAD (Kanadischer Dollar) gesenkt. Während Balsky bezüglich des langfristigen Potenzials von Canopy weiterhin "aufwärtsgerichtet" bleibe und es unter den kanadischen Herstellern als am besten positioniert ansehe, um nach der bundesstaatlichen Legalisierung in die USA einzutreten, sehe er ein kurzfristiges Risiko für die Rentabilität der zweiten Hälfte des GJ22, da die Einführung von BioSteel und der Anstieg der Cannabisproduktion in Kanada hinterherhinken würden. Das Unternehmen könnte bis Ende des Geschäftsjahres 2022 ein positives EBITDA erzielen, aber dies hänge davon ab, ob der Umsatz bestimmte Schwellenwerte erreiche.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Piper Sandler. Analyst Michael Lavery hat sie am 17.09.2021 unverändert mit "neutral" eingestuft und das Kursziel von 19,00 auf 15,00 USD gesenkt. Der Analyst habe geschrieben, dass Marktanteilsverluste auf dem kanadischen Markt die Dynamik des Unternehmens belasten würden. Lavery glaube, dass einige der Gegenwinde von Canopy wahrscheinlich zu sequentiellen Umsatzrückgängen führen könnten. Canopy verpflichte sich weiterhin zu einem positiven EBITDA bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022. Dies hänge jedoch davon ab, ein Umsatzniveau zu erreichen, das der Analyst für sehr schwierig halte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: