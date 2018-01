Börsenplätze Cannabis Wheaton-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Cannabis Wheaton-Aktie:

1,59 EUR -1,24% (18.01.2018, 08:29)



ISIN Cannabis Wheaton-Aktie:

CA13765K1030



WKN Cannabis Wheaton-Aktie:

A2DRE4



Ticker-Symbol Cannabis Wheaton-Aktie:

3KF



Kurzprofil Cannabis Wheaton Income Corp.:



Cannabis Wheaton (ISIN: CA13765K1030, WKN: A2DRE4, Ticker: 3KF, TSXV: CBW), das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Das Unternehmen wird an der Produktion seiner Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums seiner Beteiligungspartner, indem das Unternehmen sie finanziell unterstützt und seine kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilt. (18.01.2018/ac/a/a)







Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cannabis Wheaton Income Corp. (ISIN: CA13765K1030, WKN: A2DRE4, Ticker: 3KF, TSXV: CBW) (d / b / a Wheaton Income) (TSX.V: CBW) ("Wheaton Income" oder "Wheaton" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben dass es einen verbindlichen Zwischenliefervertrag abgeschlossen hat (der "Vertrag"), mit dem Cannabis Wheaton, einschließlich Marihuana - und Cannabisöl (zusammen die "Cannabisprodukte"), von Aphria Inc . (TSX: APH oder USOTCQB: APHQF) ("Aphria") erwerben wird. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Aphria Navisent Inc., eine Tochtergesellschaft von Wheaton um internationale Vertriebskanäle mit bis zu 60.000 kg an Cannabisprodukten von jetzt bis 1. Februar 2022 versorgen. Sicherung der Versorgung mit Cannabisprodukten unter dem Abkommen ermöglicht es Wheaton, die Umsetzung seiner internationalen Vertriebsstrategie 12 bis 18 Monate früher als geplant zu beschleunigen und eine starke Präsenz in verschiedenen legalen internationalen Jurisdiktionen aufzubauen, die eine starke Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten haben.Hugo Alves, Präsident von Wheaton Income, erklärte:"Wie wir durch unsere bereits bekannt gegebenen Vertriebspartnerschaften gezeigt haben, konzentrieren wir uns auf den Aufbau strategischer Vertriebswege für Wheaton‘s eigene Cannabisprodukte und die unserer Streaming-Partner. Da unsere Vertriebsplattform im Inland Gestalt anzunehmen beginnt, suchen wir aktiv nach margenstarken internationalen Kanälen in aufstrebenden bundesrechtlichen Jurisdiktionen. Wir freuen uns, mit einem Branchenführer wie Aphria zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere internationale Strategie umsetzen. Diese Liefervereinbarung ermöglicht es uns, Produkte in für uns interessanten internationalen Jurisdiktionen einzusetzen und in diesen Märkten in einem beschleunigten Zeitrahmen Markenpräsenz und Marktanteile zu gewinnen."