Die Entwicklung schlage sich auch auf dem Börsen-Parkett nieder. Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im vergangenen Monat um rund 16,6 Prozent zugelegt habe, hätten zahlreiche börsennotierte Cannabis-Konzerne höhere Zugewinne verbuchen können. So habe sich der Aphria (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH)-Börsenwert beispielsweise um 48,2 Prozent erhöht. Ungeachtet der Kursanstiege gebe es dieser Tage kein Nachfrage-Hoch auf Google. In einem 5-Jahres-Rückblick notiere der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar "Cannabis-Aktien" bei 19, wobei ein Wert von 100 für das größtmögliche relative Suchvolumen stehe.



"Insgesamt scheint vieles dafür zu sprechen, dass die Ausnahmesituation im Angesicht der Corona-Krise der Cannabis-Branche sogar zugute kommt", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Mittel- bis langfristig scheinen jedoch andere Faktoren wichtiger zu sein. Doch auch in puncto Legalisierungen gibt es Bewegung, wie nicht zuletzt die Modellprojekte in Thüringen und Bremen verdeutlichen, in denen die Länder eine nicht ärztlich indizierte Cannabis-Abgabe erproben möchten".



Berlin (www.aktiencheck.de)