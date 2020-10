Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

38,92 USD +1,75% (06.10.2020, 22:00)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und -systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen. (07.10.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Solar-Unternehmens Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) unter die Lupe.Bei Canadian Solar gebe es aktuell die Fantasie, dass der Konzern sein China-Geschäft an die Börse bringe. Angesichts der hohen Verschuldung sei Canadian Solar zweifellos ein riskanter Wert. Der kanadische Solarmodulenhersteller wachse aber sehr stark und die weltweiten Pläne und Ziele im Hinblick auf die Erneuerbaren Energien würden große Chancen für den gesamten Solar-Sektor bieten. Aber auch charttechnisch betrachtet sei Canadian Solar spannend, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Canadian Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:34,25 Euro +3,47% (07.10.2020, 13:27)