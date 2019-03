Stuttgart-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

20,70 Euro +0,44% (21.03.2018, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

17,08 Euro -17,53% (21.03.2018, 19:49)



Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

19,30 USD -18,29% (21.03.2018, 19:35)



ISIN Canadian Solar-Aktie:

CA1366351098



WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY



Ticker Symbol Canadian Solar-Aktie Deutschland:



Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ



Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und -systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen. (21.03.2019/ac/a/n)



Die Aktie von Canadian Solar breche nach der Bekanntgabe der Q4-Ergebnisse und dem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 17 Prozent ein. Sicherlich hätten sich die Papiere zuletzt merklich besser entwickelt als der Branchen-Kollege First Solar. Doch der Vergleich zwischen den beiden Solar-Titeln zeige eine gewisse Korrelation.Im vierten Quartal 2018 sei der Umsatz um 18,8 Prozent auf rund 901 Millionen Dollar eingebrochen und damit nicht so kräftig wie von Analysten erwartet. Unter dem Strich habe Canadian Solar einen Gewinn von 1,61 Dollar je Aktie erzielt, die Konsensschätzung habe sich lediglich auf 1,36 Dollar pro Papier belaufen.Doch der Ausblick sei erschreckend schwach: Im ersten Quartal stelle Canadian Solar Umsätze zwischen 450 und 480 Millionen Dollar in Aussicht, der Gewinn könne niedrig oder gar negativ ausfallen. Im Gesamtjahr rechne Canadian Solar entsprechend mit einem Gewinn unter dem Vorjahr. Denn Canadian Solar werde viele große Projekte erst im Jahr 2020 oder später monetarisieren. Die Aussichten würden Anleger aus der Aktie treiben, auch die Papiere von First Solar würden nach der Meldung an Boden verlieren.